Koning Filip bezoekt Belgische legerbasis

Koning Filip van België heeft dinsdag een militaire basis bezocht in Marche-en-Famenne, in de provincie Luxemburg. Hij ontmoette er militairen en leerlingen en kreeg meer informatie over het personeelsbeleid binnen Defensie.

De minister van Defensie, Ludivine Dedonder, en de chef Defensie, admiraal Michel Hofman, ontvingen de koning in het kamp Koning Albert. Filip, gekleed in militair tenue, kreeg er uitleg over het rekruteringsbeleid van Defensie. Volgend jaar wil het leger volgens het Belgische persbureau Belga meer dan 4000 mensen aantrekken in allerlei functies, onder wie 2500 actieve militairen en 460 burgers.

De koning sprak ook met jongeren van middelbare scholen uit Charleroi en Antwerpen, die een opleiding volgen op het gebied van defensie en veiligheid. Daarna ontmoette hij er rekruten die in hun militaire initiatiefase zitten.