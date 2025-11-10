Koning Filip bezoekt dag die technische beroepen uitlicht

De Belgische koning Filip bezoekt op 18 november de Startech’s Days. Op deze beurs in de plaats Marche-en-Famenne komen de technische, technologische en wetenschappelijke beroepen prominent aan bod.

Het is een driedaags evenement. Tijdens de Startech’s Days worden de technische en wetenschappelijke opleidingen belicht door demonstraties, conferenties en een oriëntatieruimte voor jongeren en professionals. Er worden meer dan 12.000 bezoekers verwacht. Er zijn in België bijna zeventig vakgebieden in deze sector waarvoor niet genoeg personeelsleden kunnen worden gevonden.

Koning Filip heeft het evenement de afgelopen jaren vaker bezocht.