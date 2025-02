Koning Filip van België is vrijdagavond laat op de hoogte gebracht over het in België gesloten regeerakkoord. Formateur Bart De Wever kwam langs op het paleis in Brussel om de vorst bij te praten.

Volgens persbureau Belga duurde de ontmoeting iets meer dan twintig minuten.

De onderhandelaars van vijf partijen sloten vrijdag, bijna acht maanden na de verkiezingen, een akkoord. De Wever van de Vlaams-nationalistische N-VA is zelf op weg de volgende premier van België te worden.