Koning Filip brengt bezoek aan Brusselse politie

De Belgische koning Filip heeft woensdag een bezoek gebracht aan agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Dat maakte het paleis woensdagavond bekend.

Filip ging eerst in het Warandepark in gesprek met agenten van de fietspatrouille. Zij vertelden hem hoe ze elke dag zorgen voor de veiligheid in en rond de buurt van het park. Aansluitend reed de Belgische koning mee met een politiewagen door verschillende Brusselse wijken, om een beter zicht te krijgen op de veiligheidsaanpak in de hoofdstad.

Het bezoek van koning Filip eindigde op het politiebureau van de Dansaertwijk. Hier vertelden agenten de koning over de veiligheidsuitdagingen waarmee ze dagelijks te maken hebben.