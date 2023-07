Koning Filip dankbaar voor feestelijkheden op nationale feestdag

De Belgische koning Filip heeft bij de afsluiting van de nationale feestdag van België vrijdagavond een dankwoord uitgesproken. Samen met koningin Mathilde en hun kinderen kwam de koning tegen 23.00 uur het podium op in het Jubelpark in Brussel om een korte speech te geven.

“Wat een mooie avond, wat een mooi feest. Met zoveel vreugde, zoveel talenten”, zei de koning in het Nederlands. “Bedankt aan iedereen, onze hele familie is heel blij om met jullie te vieren”, vervolgde hij in het Frans. De koning eindigde zijn korte toespraak met een oproep aan het publiek om “Happy Belgium!” te roepen, tevens de titel van de feestelijke avond in het park.

Tijdens het gratis toegankelijke concert Happy Belgium genoten de koning en zijn gezinsleden van optredens van Belgische artiesten als Camille, Loïc Nottet, Ozark Henry en Gustaph, de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival dit jaar. Zangeres Camille nodigde tijdens haar optreden de koninklijke familie uit om volgend jaar naar haar concerten in het Sportpaleis in Antwerpen te komen.

Het feest in het Jubelpark was live te volgen via de Belgische tv-zender VRT. In een eerder opgenomen filmpje was te zien hoe de koning de repetities van het orkest bezocht. Daarbij speelde Filip ook een stukje op de piano. Pianospelen is een grote hobby van de Belgische koning.

De nationale feestdag van België stond dit jaar in het teken van het 10-jarig jubileum van Filip en Mathilde als koning en koningin van België. Eerder op de dag was er onder meer een defilé waarin ook twee van de kinderen van het koningspaar meeliepen.