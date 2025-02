Koning Filip en Eléonore genieten van pianist András Schiff

De Belgische koning Filip en zijn dochter prinses Eléonore hebben woensdagavond een concert van pianist András Schiff bezocht. Na afloop hadden vader en dochter een ontmoeting met de in Hongarije geboren Oostenrijks-Britse pianist en dirigent.

“De koning en prinses Eléonore genoten gisteravond van het enorme talent van pianist András Schiff in Flagey”, luidt de tekst bij een foto van de drie samen op Instagram. “Na het concert konden ze hem ook even ontmoeten.”

Flagey is een van de belangrijkste cultuurhuizen in Brussel. Op de foto’s is te zien dat Filip en Eléonore een boekje van Schiff krijgen. Ook laat hij hen zijn vleugel zien.