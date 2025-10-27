Koning Filip en koningin Mathilde ontmoeten paus Leo

Koning Filip en koningin Mathilde hebben maandag een ontmoeting gehad met paus Leo. De nieuwe paus ontving het Belgische koningspaar in het Vaticaan.

Op beelden van VTM is te zien hoe Filip en Mathilde hartelijk worden ontvangen. Omdat het Belgische koningspaar katholiek is, mocht Mathilde een witte jurk en sluier dragen.

Het was voor de koning en koningin niet de eerste keer dat ze paus Leo ontmoetten. In mei was het paar ook aanwezig bij de inauguratie van de paus.

Vorige week waren ook koning Charles en koningin Camilla op bezoek in Vaticaanstad. Het Britse koningspaar bad samen met de paus in de Sixtijnse Kapel.