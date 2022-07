Koning Filip en Mathilde herdenken slachtoffers overstromingen

Koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde van België wonen donderdag een herdenkingsceremonie bij voor mensen die zijn omgekomen door de overstromingen in de Belgische provincie Limburg vorig jaar. De ceremonie vindt plaats in Chênée, een deelgemeente van de Belgische stad Luik.

In totaal worden 39 slachtoffers herdacht, is te lezen in een bericht van het Belgische koningshuis op Twitter. Aansluitend spreekt het koningspaar met de families van de overledenen.

De hele dag staat in het teken van de overstromingen, die precies een jaar geleden plaatsvonden. Zo spraken de koning en koningin eerder al met “de getroffen bevolking, de hulpdiensten en de plaatselijke autoriteiten” in de stad Limbourg, in de provincie Luik.

In juli vorig jaar werden vooral de provincies Luik, Luxemburg en Namen getroffen door noodweer en daaropvolgende overstromingen. Het koningspaar heeft in het afgelopen jaar regelmatig aandacht besteed aan de overstromingen. Zo bezocht het verscheidene getroffen gebieden en stond de koning tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak stil bij de ramp.