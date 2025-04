Koning Filip geeft startschot Europese kampioenschappen hardlopen

Koning Filip van België heeft zondag het startschot gegeven voor de marathon bij de Europese kampioenschappen hardlopen. Hij deed dat op het Paleizenplein in Brussel, slechts een klein stukje lopen vanaf het paleis.

Nadat een van de betrokkenen had afgeteld, drukte Filip op een knop waarna een zoemer klonk en de deelnemers begonnen. De atleten op de marathon lopen zondag van Brussel naar Leuven.

België is dit weekend gastland van de eerste editie van de European Running Championships. Naast de marathon is er ook een halve marathon en een wedstrijd over 10 kilometer in Leuven.