Koning Filip herdenkt oom Boudewijn bij vakantiewoning in Spanje

Koning Filip van België is maandag samen met zijn jongste dochter prinses Eléonore naar Spanje gereisd om zijn oom koning Boudewijn te herdenken. Bij de vakantiewoning in Motril, waar Boudewijn precies dertig jaar geleden overleed, legde Filip een bloemenkrans neer bij het standbeeld van zijn oom. Op beelden van Spaanse media is te zien dat ook de Spaanse koningin Sofía, de moeder van de huidige koning Felipe, bij de herdenking aanwezig was.

De vakantiewoning is nu een museum, waar Filip en zijn dochter ook even een kijkje namen. Na afloop was er een kerkdienst.

Koning Boudewijn regeerde van 1951 tot 1993. Omdat hij en zijn vrouw Fabiola kinderloos bleven, werd hij na zijn overlijden opgevolgd door zijn jongere broer Albert, de vader van Filip.