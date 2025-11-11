Koning Filip herdenkt oorlogsslachtoffers in Brussel

Koning Filip van België heeft dinsdag de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de twee wereldoorlogen bijgewoond. De plechtigheid vond plaats bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel, een monument uit 1922 dat symbool staat voor de Belgische oorlogsslachtoffers en gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

De herdenkingsplechtigheid vond precies 107 jaar na de wapenstilstand plaats die de Eerste Wereldoorlog beëindigde. Filip, gekleed in legeruniform, legde bij het monument een krans neer.

Onder de aanwezigen waren ook verschillende hoogwaardigheidsbekleders, onder wie premier Bart De Wever.