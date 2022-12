Koning Filip hoopvol ondanks zwaar jaar

Koning Filip van België is zich ervan bewust dat mensen ontmoedigd zijn geraakt en angstig zijn geworden door de vele crises van het afgelopen jaar. Toch ziet hij ook lichtpuntjes. “Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven”, zo sprak de Belgische vorst zaterdag in zijn jaarlijkse kersttoespraak.

Dit jaar heeft ons allemaal zwaar op de proef gesteld en ons bestaan overhoop gehaald, zo begint de koning zijn boodschap. “Na de Covid-crisis hoopten we op een terugkeer naar ons vroegere leven. Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en zinloze oorlog.” Die gewelddadigheid raakt iedereen diep, zei Filip.

Bovenop de oorlog kwamen de energiecrisis en de hoge inflatie, vervolgde hij. “Veel van onze medeburgers vragen zich elke dag af of ze hun rekeningen voor elektriciteit, verwarming en voedsel wel zullen kunnen betalen. Deze onzekerheid brengt grote zorgen met zich mee.” Ook ziet België steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. “Al deze crisissen kunnen leiden tot ontmoediging, tot een gevoel van machteloosheid en angst.”

Rijkdom

De koning had tegelijkertijd een boodschap van hoop. “Er zijn geen eenvoudige antwoorden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zúllen er antwoorden voor vinden. Dankzij onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen.” Filip wees ook op het grote verantwoordelijkheidsgevoel in de samenleving. “Ik ben er trouwens van onder de indruk hoezeer dat ook bij de jongeren zo is”, zei hij. “Velen onder ons hebben hun gedrag al aangepast om hun energieverbruik te verminderen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”

“Tot slot geeft de geschiedenis ons een boodschap van vertrouwen mee. Ze leert ons dat we in staat zijn de zwaarste crisissen te overwinnen – op voorwaarde dat we dat samen doen”, aldus Filip. “Want de banden die we met elkaar smeden, zijn onze grootste rijkdom. Meer dan ooit maakt elke daad die we stellen, hoe klein ook, het verschil. Elk vriendelijk, welwillend gebaar, elke daad van zorg voor de planeet. Dat moet ons moed geven, en hoop.”