Koning Filip juicht om eerste Belgische medaille

Koning Filip is verheugd dat België vrijdag de eerste plak in de wacht heeft gesleept tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Shorttrackster Hanne Desmet werd derde op de 1000 meter.

“Proficiat Hanne Desmet met deze medaille op de 1.000m shorttrack”, schrijft de Belgische vorst in het Nederlands en in het Frans. Filip is niet naar China afgereisd voor de winterspelen.

De Nederlandse shorttrackster Suzanne Schulting haalde vrijdag goud op de 1000 meter. Het zilver was voor de Zuid-Koreaanse Min-jeong Choi.