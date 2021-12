Koning Filip kaart trage herstel na watersnood aan in kerstrede

De verwoestingen die de overstromingen van afgelopen zomer in België hebben aangericht zouden sneller moeten worden hersteld, vindt de Belgische koning. Veel huizen zijn bijna een halfjaar later nog niet altijd niet bewoonbaar en slachtoffers “vechten nog elke dag”, constateert koning Filip. Op de trage wederopbouw is veel kritiek.

Filip spreekt in zijn kerstboodschap “de wens uit dat het werk op het terrein sneller vooruitgang maakt. Zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk een veilig en warm thuis kan terugvinden.”

Vooral Wallonië werd door het extreme hoogwater in juli, dat ook delen van Nederlands Limburg blank zette, zwaar getroffen. Er vielen zeker 41 doden. Verzekeraars ramen de schade op meer dan 2 miljard euro. Vrijwilligers reizen nog iedere week af naar spookdorpen in het rampgebied om puin te ruimen.

Verantwoordelijke daden stellen

De overstromingen en de voortdurende corona-epidemie hebben erin gewreven dat “onze zekerheden broos zijn”, zei Filip. Hij waarschuwde dat zulke rampspoed niet overwonnen kan worden “als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn”. De koning vroeg om “verantwoordelijke daden te stellen”, “standvastig” te blijven en te “tonen dat we het vertrouwen van de anderen waard zijn”.