Koning Filip noemt situatie in Gaza een schande voor de mensheid

De Belgische koning Filip vindt de huidige toestand in Gaza “een schande voor de mensheid”. Dat zei de vorst zondag in een toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag, die maandag wordt gevierd.

Filip haalde in zijn toespraak een ontmoeting aan met twee vaders, een Palestijn en een Israëliër, die elk een kind hebben verloren in het conflict. “Ze hebben wraakgevoelens opzijgezet en ervoor gekozen hun lijden om te zetten in een boodschap voor vrede”, aldus Filip. “Ik sta volledig achter hun pleidooi en sluit me aan bij al wie de ernstige humanitaire wantoestanden in Gaza aan de kaak stelt, waar onschuldige burgers, gevangen in hun enclave, van honger sterven en bezwijken onder de bommen.”

Volgens de koning duurt de huidige toestand al veel te lang. “Dit is een schande voor de mensheid. Wij steunen de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om onmiddellijk aan deze ondraaglijke crisis een einde te maken.” Hij pleitte verder voor meer Europees leiderschap en stelde dat het van essentieel belang is “dat we de Oekraïners vastberaden blijven steunen”.

Filip besteedde in zijn toespraak ook aandacht aan problemen in eigen land. “Ze moeten kordaat worden aangepakt. Want ze hebben een rechtstreekse impact op de burgers van dit land. In Brussel in het bijzonder is het dringend dat een nieuwe regering eindelijk aan de slag gaat.”