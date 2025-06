Koning Filip ontmoet Chilenen die naar België waren gevlucht

De Belgische koning Filip heeft dinsdag mensen ontmoet die na de staatsgreep in 1973 in Chili tijdelijk in België hebben gewoond. Het Belgische hof deelde beelden van de ontmoeting via de officiële kanalen.

Het hof legt uit dat de Chilenen de militaire dictatuur waren ontvlucht met hulp van de Belgische ambassade. Na het herstel van de democratie keerden ze weer terug naar hun land. Volgens het hof vonden ongeveer 5000 Chilenen een thuis in België tijdens de dictatuur tussen 1973 en 1990.

Koningin Mathilde volgde tijdens het staatsbezoek aan Chili een eigen programma. Zij ging naar een centrum in Santiago dat zorg biedt aan kinderen met brandwonden. Later werden Filip en Mathilde officieel verwelkomd door president Gabriel Boric.

Het Belgische koningspaar is tot en met donderdag in Chili. Filip en Mathilde zouden eigenlijk zondag al vertrekken, maar dat werd uitgesteld vanwege technische problemen met het regeringsvliegtuig. Daardoor is het officiële programma aangepast en duurt het bezoek een dag korter.