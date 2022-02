Koning Filip ontvangt Belgische zanger Arno

De Belgische koning Filip heeft maandag zanger Arno ontvangen op het paleis in Brussel. Arno Hintjens, zoals de muzikant voluit heet, werd door de vorst ontvangen “als erkenning voor zijn carrière”, zo deelt het hof op sociale media.

Op een filmpje bij Belgische media is te zien hoe Filip zijn gast verwelkomt en hem naar een comfortabele stoel naast de zijne begeleidt.

Arno wordt gezien als een icoon van de Belgische rockmuziek. Hij heeft diverse prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Franse onderscheiding van Ridder in de Kunsten en Letteren. De zanger is echter al een tijd ziek, hij lijdt sinds 2019 aan pancreaskanker. Dat weerhoudt hem echter niet van optreden, want een paar uur na zijn bezoek aan Filip stond hij alweer op het podium in Brussel.