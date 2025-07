Koning Filip ontvangt bezoek uit Indonesië

De Belgische koning Filip heeft zondag bezoek gehad van de nieuwe president van Indonesië Prabowo Subianto. De vorst ontving hem voor een audiëntie op het Kasteel van Laken in Brussel.

Prabowo werd vorig jaar oktober ingezworen als president en is voor het eerst in zijn nieuwe functie in Europa. Naast koninklijke visite stond er zondag ook een bezoek aan de Europese Commissie op het programma waar hij onder meer sprak met voorzitter Ursula von der Leyen.

Maandag reist Prabowo verder naar Frankrijk.