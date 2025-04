Koning Filip ontvangt solozeiler na wereldreis

De Belgische koning Filip heeft donderdag bezoek gehad van zeiler Denis Van Weynbergh. Hij vertelde de monarch over zijn solozeilrace rond de wereld.

De 57-jarige Van Weynbergh deed de afgelopen maanden mee aan de Vendée Globe, een non-stoprace zonder assistentie. Hij finishte vorige maand na 117 dagen en 20 uur. Daarmee was hij buiten de tijdslimiet en werd hij ook niet meer opgenomen in de officiële uitslag.

Van Weynbergh werd wel de eerste Belg die de race voltooide en was dit jaar de enige deelnemer met een amateurstatus. In het paleis in Brussel overhandigde de zeiler een Belgisch vlaggetje dat hij tijdens de Vendée Globe bij zich had.