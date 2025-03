Koning Filip ontvangt Zelensky: België staat aan uw zijde

Koning Filip heeft donderdag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontvangen in het koninklijk paleis in Brussel. “België staat aan uw zijde”, zei de koning volgens het Belgische persbureau Belga.

“We zijn in België erg onder de indruk van de manier waarop u de gesprekken voert, de waardigheid die u de afgelopen dagen heeft getoond en de wijze waarop u zoekt naar een vreedzame oplossing met garanties voor uw land”, zei Filip volgens het persbureau, dat het begin van de ontmoeting mocht bijwonen. “Samen met onze Europese collega’s zullen we u helpen.” Zelensky dankte op zijn beurt de Belgische koning voor zijn steun.

Het was de derde keer dat Filip de Oekraïense president ontving. Ook in februari 2023 en mei 2024 kwam hij op bezoek. Zelensky was zondag nog bij de Britse koning Charles op bezoek.