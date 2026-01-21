Koning Filip praat kwartier met president Trump

De Belgische koning Filip heeft woensdag een gesprek gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Het onderhoud vond plaats op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos en duurde een kwartier, meldt het Belgische persbureau Belga.

Bij het gesprek waren ook premier Bart De Wever van België en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio aanwezig.

Wat de vier hebben besproken, is niet bekendgemaakt. Volgens Belga is met de Amerikanen afgesproken dat over de inhoud niets wordt gezegd.