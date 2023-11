Koning Filip praat met Brusselse jongeren over toekomstplannen

De Belgische koning Filip heeft maandag een bezoek gebracht aan de Brusselse wijk Molenbeek. De koning ging langs bij het Play4Peace-huis, van de vereniging die kansarme Brusselse jongeren wil ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, via sport en onderwijs.

Filip sprak tijdens zijn bezoek met een aantal jongeren over hun toekomstplannen. De koning is beschermheer van Play4Peace, dat jaarlijks meer dan duizend kansarme jongeren tussen 14 en 26 jaar helpt. In 2024 viert het Play4Peace-huis zijn tienjarig jubileum.

In september 2023 lanceerde Play4Peace de Play4Peace Academy, gericht op ondernemerschap, individuele en groepscoaching, trainingsprogramma’s, conferenties en ontmoetingen.