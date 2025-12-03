Koning Filip reikt onderscheiding uit aan turnster Nina Derwael

De Belgische koning Filip reikt dinsdag 9 december in het Kasteel van Laken de onderscheiding van Grootofficier in de Leopoldsorde uit aan voormalig Belgische topturnster Nina Derwael. Dat heeft het Belgische hof woensdag bekendgemaakt.

Volgens het hof ontvangt Derwael de titel als erkenning voor haar “uitzonderlijke turncarrière”. Bij de uitreiking zijn familieleden, haar begeleidingsstaf en vertegenwoordigers van de Belgische sportwereld aanwezig.

Derwael, die in juli haar afscheid van de topsport aankondigde, werd in 2021 olympisch kampioene op het onderdeel brug met ongelijke leggers. In haar loopbaan won ze daarnaast twee wereldtitels en vier Europese titels.