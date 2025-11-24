Koning Filip reikt wetenschappelijke prijzen uit

De Belgische koning Filip heeft maandag de Excellentieprijzen uitgereikt. Het Belgische koninklijk huis deelt beelden van de uitreiking op Instagram. De onderscheiding wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan Belgische onderzoekers die “uitzonderlijke vooruitgang hebben geboekt in hun vakgebied”, schrijft het koninklijk hof.

De wetenschappers die maandag de onderscheiding ontvingen, komen uit onder meer de sociale wetenschappen, biomedische wetenschappen en de natuurwetenschappen. Volgens het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en het Fonds de la recherche scientifique, die de prijzen toekennen, hebben de onderzoekers bijgedragen aan de “internationale uitstraling van het Belgische onderzoek”.