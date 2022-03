Koning Filip snuffelt na uitnodiging rond in kringloopwinkel

De Belgische koning Filip heeft donderdag een kringloopwinkel in Avelgem bezocht op schriftelijke uitnodiging van de bedrijfsleider. Tot zijn verbazing kreeg Rino Feys een telefoontje van het koningshuis waarin de komst van de vorst werd aangekondigd.

“Ik geloofde het eerst niet, ik dacht dat het een grap was van een van de collega’s. Maar het was wel degelijk echt”, zegt Feys tegen Het Laatste Nieuws. Hij kwam op het idee door een klant, “Daarop heb ik een brief geschreven naar de koning om te vertellen welke mooie dingen we hier doen, en hem te vragen om eens langs te komen.”

De kringloopwinkel is een zogenoemd maatwerkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft. Zij krijgen een opleiding en doen tegelijkertijd werkervaring op. Filip kreeg tijdens zijn bezoek uitleg over hoe de winkel werkt en nam de tijd om met een paar medewerkers over hun werk en hun ervaringen te praten.