Koning Filip spreekt afvalophalers in Brussel

De Belgische koning Filip heeft een bezoek gebracht aan een gemeentelijk afvaldepot in Brussel. Hij benadrukte daar het belang van netheid in de stad, die kampt met een afvalprobleem, schrijft de Belgische omroep VRT.

De koning kreeg een rondleiding van afvalophalers die hem meer vertelden over het afvalprobleem in Brussel. Zo slingeren er steeds vaker lachgastanks rond in de openbare ruimte door het groeiende gebruik van lachgas, meldt VRT.

Ook nam Filip deel aan een rondetafelgesprek met betrokkenen die zich bekommeren om de netheid van Brussel. Daar sprak hij over buurtinitiatieven en mogelijke oplossingen om de stad netter te houden.