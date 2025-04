Koning Filip spreekt in Vietnam over geopolitieke spanningen

Koning Filip heeft in zijn toespraak bij het staatsbanket op de eerste dag van het staatsbezoek aan Vietnam gesproken over de geopolitieke spanningen in de wereld. Ook sprak hij over de warme banden tussen België en het Aziatische gastland en de samenwerking op gebieden als handel en onderwijs.

De Belgische koning refereerde aan de sterke economische groei van Vietnam en het in 2019 genomen besluit om ontwikkelingssamenwerking te vervangen door investeringen in wederzijds voordeel voor beide landen. “Terwijl het geopolitieke toneel evolueert op het ritme van intense machtsspelletjes, zijn België en Vietnam blij dat ze hun vijftig jaar durende diplomatieke betrekkingen, gevoed door oprechte vriendschap, in stand kunnen houden”, aldus de koning.

Filip haalde ook de Vietnamese roman De geschiedenis van Kieu aan. Hij noemde het zeventiende-eeuwse werk over een vrouw die strijdt voor haar vrijheid en die van haar familie “relevanter dan ooit in deze tijd, waarin het internationale recht wordt geschonden en vervangen door het recht van de sterkste.” Net als Kieu “streefde naar vrijheid en rechtvaardigheid, werken onze landen aan een rechtvaardigere wereld, waarin het welzijn van de mensheid belangrijker is dan winst op de korte termijn.”

Ontroering

De koning vertelde ook dat hij en koningin Mathilde bij het bezoek aan het oorlogsmonument eerder op de dag “diep ontroerd” waren door “het immense lijden dat uw volk in de loop van de geschiedenis heeft doorstaan.” De vorst gaf aan dat ook België oorlogen heeft gekend. “Wij begrijpen de pijn die u voelde. Daarom zijn onze landen vandaag de dag nog steeds verenigd in hun besluit om ervoor te zorgen dat dergelijke wreedheden nooit meer gebeuren.”

Het staatsbezoek begon dinsdag in Hanoi. De koning had onder meer ontmoetingen met politieke leiders en de koningin bezocht het kinderziekenhuis in Hanoi. Gezamenlijk genoten zij in de middag van een ‘egg-coffee’, een traditionele Vietnamese drank gemaakt van eidooiers, suiker, gecondenseerde melk en koffie.