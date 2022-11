Koning Filip spreekt Rode Duivels moed in

Koning Filip heeft maandag een bezoek gebracht aan het Belgisch voetbalelftal. In Tubeke, waar de laatste training voor het vertrek naar Qatar plaatshad, wenste de vorst de Rode Duivels veel succes op het aanstaande WK voetbal.

Het is een traditie geworden dat Filip vlak voor een eindtoernooi de voetballers moed inspreekt. Dat gebeurde vier jaar geleden ook voor het WK en vorig jaar eveneens toen het EK op het programma stond.

Filip maakte onder meer een praatje met bondscoach Roberto Martinez en aanvoerder Eden Hazard, waarna hij alle andere Rode Duivels de hand schudde. Het Belgische voetbalelftal vertrekt dinsdag naar Koeweit voor een laatste oefeninterland tegen Egypte. Daarna vliegt de selectie door naar Qatar.

Volgende week woensdag speelt België zijn eerste groepsduel op het WK. Canada is dan de tegenstander.

Of koning Filip ook nog naar Qatar komt om de Rode Duivels aan te moedigen is niet bekend. België wil pas de koning of een minister naar het omstreden toernooi sturen als het land daar de halve finale haalt.