Koning Filip spreekt steun uit voor Oekraïne in toespraak

Koning Filip van België heeft in een toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag op donderdag zijn steun uitgesproken voor Oekraïne. “Wij zullen het Oekraïense volk blijven steunen”, sprak de vorst vanuit het koninklijk paleis in Brussel.

Filip haalde aan het begin van zijn speech ook de coronapandemie aan. “Deze zomer krijgen we eindelijk onze vrijheid terug na meer dan twee jaar strijd tegen het coronavirus, hoewel dat ons jammer genoeg blijft achtervolgen. Het normale leven komt opnieuw op gang. Onze economie krijgt weer wat vaart. De overheid heeft hier ook in grote mate aan bijgedragen, dankzij effectieve steunmaatregelen.”

De strijd tegen het virus heeft volgens de koning “maatschappelijke samenhang” laten zien. “Dat we een crisis als de pandemie, binnen ons democratisch stelsel, hebben kunnen beheren, is vooral te danken aan onze sociale cohesie.”

Samenwerking is volgens hem ook nodig bij de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de rest van Europa. “Overal rondom ons horen we steeds vaker een agressief discours. We zien ook een opleving van autoritaire regimes en reflexen, waarin alleen het eigenbelang vooropstaat, ten nadele van de anderen. Laten we die uitdagingen beantwoorden met een onwankelbaar vertrouwen in de democratie. Door het bevorderen van samenhang en inclusie. Door niet aan te wakkeren wat ons zou kunnen verdelen. Door te durven gaan voor meer nuance en welwillendheid.”