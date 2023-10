Koning Filip steunt Carl Gustaf telefonisch na aanslag in Brussel

Koning Filip van België heeft zijn Zweedse collega Carl Gustaf dinsdag gebeld om zijn medeleven en steun te betuigen naar aanleiding van de dodelijke aanslag maandagavond in Brussel. Dat maakte het Belgisch hof bekend op X.

“De koning had zonet telefonisch contact met koning Carl Gustaf naar aanleiding van de vreselijke aanslag die gisterenavond twee Zweedse slachtoffers eiste”, schrijft het paleis. “Hij heeft zijn medeleven en steun betuigd aan de Zweedse bevolking, wier verdriet door alle Belgen wordt gedeeld.”

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Zweden werden maandag in het centrum van Brussel twee Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten. Een derde Zweed raakte gewond. Na de aanslag werd de verdachte door de politie in een café doodgeschoten.