Koning Filip uit zorgen over bescherming burgers in oorlogstijd

Het Belgische koningspaar en kroonprins Haakon van Noorwegen hebben woensdag, op de regenachtige tweede dag van het Belgische staatsbezoek aan Noorwegen, gesproken over de bescherming van burgers in oorlogstijd. Dat gebeurde in het Nobel Vredescentrum in Oslo.

“Vandaag worden we geconfronteerd met een realiteit waarin zelfs hulpverleners tot doelwit worden”, sprak koning Filip volgens persbureau Belga. “Dat is volstrekt onaanvaardbaar. Naast de bescherming van burgers en degenen die voor hen zorgen, moeten er verantwoordingsmechanismen voor oorlogsmisdaden worden ingesteld. Dat is het enige bolwerk tegen het verlies van onze geloofwaardigheid als mensen. En er is moed voor nodig, veel moed, om dat te bereiken.”

Het gezelschap woonde daarna onder meer een zakelijk seminar bij over windenergie. Ook stond een ontmoeting met premier Jonas Gahr Støre van Noorwegen op het programma, gevolgd door een lunch met de Noorse regering. Hier was ook het Noorse koningspaar bij aanwezig.

Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen sloeg de activiteiten zoals verwacht over. Vooraf meldde het Noorse hof dat zij niet bij het staatsbezoek zou zijn vanwege haar slechte gezondheid. Dinsdag sloot zij tot verrassing van de media toch aan bij een deel van het programma.