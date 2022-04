Koning Filip vaart mee met onderzoeksschip Belgica

Koning Filip heeft donderdag een tocht op zee gemaakt met het onderzoeksschip Belgica. Op de marinebasis van Zeebrugge ging hij samen met de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine aan boord en tijdens het varen kreeg hij van alles te horen over het nieuwe schip.

De Belgica doet onder meer onderzoek naar bodem- en waterkwaliteit. Aan boord is apparatuur aanwezig waarmee tot een diepte van 5 kilometer een waterstaal kan worden genomen. “De koning toonde zich bijzonder opgetogen en was sterk onder de indruk van het moderne schip en van de competenties van de bemanning van de Belgica”, vertelde de staatssecretaris na afloop van het bezoek aan persbureau Belga.

Voorafgaand aan de korte vaartocht nam de koning ook nog een kijkje in twee laboratoria. In een daarvan doen wetenschappers onderzoek met vissen om adviezen op te kunnen stellen over visquota.

Twee uur nadat de koning van boord was gegaan, vertrok de Belgica voor een missie naar de Middellandse Zee. Het schip blijft twee maanden weg en komt op 25 juni weer aan in Gent. Daar zal prinses Elisabeth, de oudste dochter van Filip, het schip dopen.

Koningin Mathilde kon niet mee met de Belgica. Zij zit in isolatie omdat ze het coronavirus heeft opgelopen.