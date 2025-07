Koning Filip verheft negen Belgen tot baron

België telt sinds vrijdag een aantal nieuwe baronnen en baronessen. Koning Filip heeft negen mensen een adellijke titel gegeven. Elf anderen hebben een koninklijke onderscheiding gekregen, heeft het hof bekendgemaakt. De benoemingen maken deel uit van de feestelijkheden rond de nationale feestdag komende maandag.

Onder anderen Holocaustoverlevende Simon Gronowski en voormalig voorzitter van de Koningin Elisabethwedstrijd Jan Huyghebaert mogen zich nu Grootofficier in de Kroonorde noemen. Europoldirecteur Catherine De Bolle is Commandeur in de Leopoldsorde geworden. Tussen de nieuwe baronnen en baronessen zitten onder meer een rouwexpert en een modeontwerpster.

België viert maandag de nationale feestdag. Filip is dan precies twaalf jaar koning.