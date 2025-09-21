Koning Filip verkent Brussel op de fiets

De Belgische koning Filip en prins Emmanuel hebben een fietstocht door Brussel gemaakt op autoloze zondag. In een video op Instagram is te zien hoe de koning en zijn zoon door de stad rijden. Volgens het Belgische koninklijk huis is de autovrije dag “het ideale moment om elkaar te ontmoeten en onze steden op een andere manier te (her)ontdekken”.

De stad Brussel organiseert jaarlijks een autoloze zondag. Tussen 9.30 en 19.00 uur mogen motorvoertuigen de straat niet op. De autoloze zondag is onderdeel van de Week van de Mobiliteit. Ook wordt een fietsenbeurs georganiseerd en kunnen bewoners gratis hun fiets laten repareren.