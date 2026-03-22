Koning Filip vindt dat terroristen hebben ‘gefaald’

De terroristen die tien jaar geleden de aanslagen pleegden in Brussel hebben “gefaald” in hun opzet om het land te verdelen. Dat zei de Belgische koning Filip zondag volgens Belgische media tijdens de herdenking in een speech.

Volgens de koning “dachten de terroristen dat ze ons land blijvende angst konden inboezemen, onze samenleving konden verdelen en onze waarden konden ondermijnen”, maar hebben zij “gefaald ons uit elkaar te drijven”. De terroristische aanslagen in de wijk Maalbeek en op Brussels Airport “hebben ons net dichter bij elkaar gebracht”, aldus de vorst, die tegelijkertijd waarschuwde dat “haat in onze samenleving nog springlevend is”. Hij wees daarbij naar de explosie bij een synagoge in Luik, eerder deze maand.

Filip zei dat België “deze tragische dag” nooit zal vergeten. “De slachtoffers zullen voor altijd in ons hart blijven. Er zijn tien jaar verstreken, maar voor velen heeft de tijd de pijn niet verzacht. Het heeft hen stiller gemaakt, meer in zichzelf gekeerd, soms was het zwaarder om te dragen.” Ook noemde hij de overlevenden en nabestaanden. “Vandaag zijn we hier voor u. Om te zeggen dat ons land u nooit zal vergeten.”

De koning dankte uitvoerig de hulpdiensten, politie en justitie die op dat moment actief waren en de slachtoffers hebben bijgestaan en vooruitgeholpen.

Filip en zijn echtgenote koningin Mathilde woonden zondag alle herdenkingen bij rond de aanslagen. Ze legden onder meer een bloemenkrans en spraken met nabestaanden.