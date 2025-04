Koning Filip vindt journalisten ‘belangrijker dan ooit’

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag Belgische en internationale journalisten ontvangen op het Koninklijk Domein van Laken. De koning sprak de journalisten toe over hun beroep en hoe dat de afgelopen jaren moeilijker is geworden, maar juist daarom zo belangrijk is.

“Het beroep van journalist is uitdagender en moeilijker geworden, maar is meer dan ooit essentieel voor de vitaliteit van onze democratie”, sprak de koning. “Ik ben er trots op dat in mijn land de persvrijheid goed bewaard is gebleven. Elders is dat niet altijd het geval. Dit democratische principe verliest helaas terrein in de wereld, net als de democratie zelf.”

Filip benadrukte dat “journalistieke waakzaamheid” belangrijker is dan ooit in een “voortdurend veranderende wereld – waar informatie zich met een ongekende snelheid verspreidt, waar burgers soms moeite hebben om feiten van fictie te onderscheiden en waar polarisatie toeneemt”.

De Belgische koning prees de aanwezige journalisten, met wie hij na afloop van zijn toespraak in gesprek ging. “Journalisten zijn niet alleen getuigen van onze tijd, maar ook actieve spelers”, besloot hij. “Ze helpen het publieke debat aan te wakkeren, bieden meerdere perspectieven en vergroten het wederzijdse begrip binnen de samenleving, ondanks de verdeeldheid die soms wordt aangewakkerd, vooral door sociale media.”