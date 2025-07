Koning Filip ziet België verliezen van Spanje op EK voetbal

De Belgische koning Filip heeft maandagavond zijn landgenotes op het EK voetbal zwaar zien verliezen van Spanje. De regerend wereldkampioen was met 6-2 te sterk voor België.

Filip was vanaf de tribune in de Stockhorn Arena in Thun getuige van de grote verliespartij van de Belgische voetbalsters. De Belgen gingen met een achterstand van 2-1 de rust in, maar maakten vlak na rust weer gelijk. Binnen 10 minuten stond Spanje echter alweer voor met 4-2 en in het laatste kwartier werd de voorsprong uitgebouwd naar 6-2. Alèxia Putellas had met twee goals en twee assists een groot aandeel in de zege.

Zaterdagavond zagen koningin Máxima en prinses Ariane in het stadion in Luzern hoe Oranje met 3-0 te sterk was voor Wales.