Koning Frederik begint aan bezoek Groenland

Koning Frederik van Denemarken is dinsdag met enige vertraging begonnen aan zijn bezoek aan Groenland. Hij arriveerde rond 10.30 uur lokale tijd, melden Deense media. De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen reisde met de koning mee. Hij was de afgelopen dagen juist in Denemarken.

Vanwege slecht weer in de Groenlandse hoofdstad Nuuk moest de agenda van Frederik verschillende keren worden aangepast en kwam hij later dan gepland aan. Een bezoek aan het dorp Kapisillit, dat als eerste op het programma stond, is geschrapt. In plaats daarvan begint Frederik met een boottocht.

Bij aankomst in de haven waren er volgens de Deense omroep DR maar drie Groenlanders komen opdagen om de koning te begroeten. Omdat het er zo weinig waren kon hij ze allemaal de hand schudden. Tegen de media zei Frederik dat hij iedere keer blij is om weer in Groenland te zijn.

Geliefd

Nielsen voegde daaraan toe dat Frederik “erg geliefd” is in Groenland en dat de koning dol is op het land. “Ik heb altijd gemerkt dat de koning een heel bijzondere band heeft met Groenland, en je kunt voelen dat het volkomen oprecht is.”

Het bezoek van de Deense koning komt tijdens een periode van internationale spanningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven.