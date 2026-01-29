Koning Frederik benadrukt band met Litouwen tijdens staatsbanket

Koning Frederik van Denemarken heeft tijdens een staatsbanket in het presidentiële paleis in Vilnius de nauwe banden tussen Denemarken en Litouwen benadrukt. De koning sprak samen met koningin Mary tijdens hun staatsbezoek aan het Baltische land.

In zijn toespraak stond Frederik stil bij eerdere bezoeken aan Litouwen, waaronder een staatsbezoek in 1992 kort na het herstel van de Litouwse onafhankelijkheid en een bezoek in 2021 ter gelegenheid van honderd jaar diplomatieke betrekkingen. Hij memoreerde ook het geweld in Vilnius in 1991, waarbij veertien mensen om het leven kwamen tijdens een Sovjetaanval op het televisietorencomplex.

De koning prees Litouwen als een gewaardeerde partner binnen het Noords-Baltische samenwerkingsverband NB8 en als lid van de EU en de NAVO. Volgens Frederik heeft Litouwen zich in korte tijd ontwikkeld tot een voorbeeldland, onder meer op het gebied van energietransitie en energieveiligheid. De koning benadrukte tot slot het belang van Europese samenwerking in een periode van toenemende onzekerheid en sprak zijn steun uit voor Oekraïne, dat volgens hem al bijna vier jaar vecht voor zijn vrijheid.