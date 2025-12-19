Koning Frederik bestuurt nieuwe milieuvriendelijke trein

Koning Frederik heeft vrijdag de eerste elektrische trein van Denemarken in gebruik genomen. De Deense vorst mocht het toestel de laatste meters van het traject besturen en werd tijdens de rit toegejuicht door enthousiaste toeschouwers met vlaggetjes.

Tijdens de treinreis werden toespraken gehouden en was er een muzikaal optreden. Ook ging Frederik in gesprek met reizigers, treinpersoneel en treinliefhebbers die speciaal voor de gelegenheid waren uitgenodigd.

Het Deense hof heeft beelden gedeeld van de treinreis, waarop te zien is dat de koning breedlachend in een coupé en achter het stuur zit. Een andere foto toont hoe Frederik uit het raam hangt en naar de toegestroomde menigte zwaait.