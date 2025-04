Koning Frederik bewaart warme herinneringen aan paus

Koning Frederik van Denemarken gaat de overleden paus Franciscus herinneren als “een paus die zich wijdde aan het bevorderen van vrede en gerechtigheid, en die zich altijd inzette voor mensen in kwetsbare situaties”. Ook koestert hij “warme herinneringen” aan zijn ontmoeting met de paus in 2018.

De Deense vorst biedt de Rooms-Katholieke Kerk mede namens zijn echtgenote koningin Mary “zijn oprechte deelneming en condoleances aan in deze tijd van verlies”.

Frederik en Mary bezochten de paus in november 2018 in het Vaticaan. De toenmalige kroonprins en kroonprinses waren destijds voor een driedaags bezoek in Rome.