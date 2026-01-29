Koning Frederik bezoekt Groenland in februari

Koning Frederik van Denemarken brengt van 18 tot 20 februari een officieel bezoek aan Groenland. De koning arriveert op woensdag 18 februari in de hoofdstad Nuuk. Groenland maakt deel uit van het Koninkrijk Denemarken.

Groenland staat al weken in het middelpunt van de internationale aandacht nadat de Amerikaanse president Donald Trump verklaarde alles op alles te willen zetten om het eiland onder Amerikaanse controle te brengen. Die uitspraken leidden tot scherpe afwijzing in Europa, waar leiders benadrukten dat Groenland geen koopwaar is en dat de territoriale integriteit van Denemarken moet worden gerespecteerd.

Het programma van het bezoek wordt later bekendgemaakt.