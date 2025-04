Koning Frederik bezoekt universiteit in besneeuwd Groenland

Koning Frederik heeft woensdag een bezoek gebracht aan de universiteit van Groenland, Ilisimatusarfik, in de hoofdstad Nuuk. Het weer was onstuimig en er viel flink wat sneeuw, meldt het Deense hof op Instagram.

Op de universiteit wordt onder meer het klimaat in Groenland bestudeerd. De koning sprak er met studenten van het zogenoemde SILA-programma, dat zich richt op klimaat, biodiversiteit en de relatie tussen mens en natuur. Later op de dag bezocht Frederik Grønlands Maritime Center, waar hij te horen kreeg over het zeeleven rond Groenland.

Frederik begon zijn bezoek aan Groenland dinsdag met enige vertraging. Vanwege slecht weer in de Groenlandse hoofdstad Nuuk moest zijn agenda verschillende keren worden aangepast en kwam hij later dan gepland aan.

Het bezoek van de Deense koning komt tijdens een periode van internationale spanningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven.