Koning Frederik bij wisseling van de wacht op Fredensborg

De Deense koning Frederik heeft vrijdag de wisseling van de wacht op Slot Fredensborg bijgewoond. Het hof deelt beelden op sociale media van de ceremonie in de gelijknamige plaats. Wanneer de koning in Slot Fredensborg verblijft, wordt een speciale eenheid van de Koninklijke Garde ingezet bij de residentie.

Iedere vrijdagmiddag vindt een grote wachtwissel plaats. De optocht begint bij Station Fredensborg en wordt begeleid door een muzikaal korps. De optocht eindigde vrijdag in de kasteeltuin.

Slot Fredensborg is de lente- en herfstresidentie van de Deense koninklijke familie. Ook wordt het kasteel gebruikt tijdens belangrijke ontvangsten en evenementen. Het is niet bekend waarom de Deense koning er nu in de zomer is.