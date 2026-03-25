Koning Frederik bijgepraat over Deense verkiezingsuitslag

Koning Frederik wordt woensdagochtend door premier Mette Frederiksen bijgepraat over de uitslagen van de Deense parlementsverkiezingen. Dinsdag werd de partij van de Deense premier opnieuw de grootste, maar behaalde deze wel het slechtste resultaat in ruim een eeuw.

De bijpraatsessie vindt doorgaans plaats op de ochtend na de verkiezingen. Frederik kan zich voor het eerst sinds hij koning is opmaken voor een consultatieronde met partijleiders. Bij de zogenaamde “kongerunden”, ofwel koningsronde, worden partijleiders om advies gevraagd voor het aanstellen van een ‘koninklijke verkenner’. Onder koningin Margrethe stond deze praktijk nog bekend als de “dronningerunde”, het koninginnerondje.

De koninklijke verkenner wordt doorgaans aangesteld om de onderhandelingen over een nieuwe regering te leiden. Volgens het Deense hof kan het gebeuren dat de koning meerdere rondes voert. Dat was bijvoorbeeld het geval na de verkiezingen van 2015.