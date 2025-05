Koning Frederik en koningin Mary herdenken bevrijding Denemarken

Koning Frederik en koningin Mary hebben zondagavond stilgestaan bij tachtig jaar vrijheid in Denemarken. Het Deense hof deelt op Instagram beelden waarop het koningspaar een krans legt in het herdenkingsbos ter ere van de gevallen vrijheidsstrijders in Ryvangen Memorial Park in Hellerup.

Het Deense paar werd vergezeld door de hertog en hertogin van Gloucester, die namens het Britse koninklijk huis aanwezig waren. Ook koningin Margrethe en prinses Benedikte waren bij de herdenking.

Het herdenkingsgebied in Hellerup, nabij Kopenhagen, werd in 1951 geopend. Ongeveer tweehonderd vrijheidsstrijders liggen er begraven.