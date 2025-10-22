Koning Frederik en koningin Mary op privéreis in het buitenland

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn momenteel op reis in het buitenland. Dat bevestigde het Deense hof woensdagochtend aan het tijdschrift Billed Bladet.

Uit de officiële agenda van het koningshuis blijkt dat kroonprins Christian tijdelijk als regent optreedt, wat inhoudt dat de koning niet in Denemarken is. Volgens een woordvoerder van het hof is het koningspaar samen op reis, maar omdat het om een privéverblijf gaat, wordt niet bekendgemaakt waarheen de reis gaat. “We bevestigen dat het koninklijk paar in het buitenland is,” aldus het hof.

Het is de tweede keer deze maand dat kroonprins Christian als regent optreedt. Begin oktober was koning Frederik ook enkele dagen in het buitenland. Toen nam hij deel aan het zeilevenement Les Voiles de Saint-Tropez in Zuid-Frankrijk.