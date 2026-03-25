Koning Frederik geeft startsein voor Deense kabinetsformatie

Koning Frederik van Denemarken heeft premier Mette Frederiksen opdracht gegeven om te gaan praten over de vorming van een nieuwe regering. Haar sociaaldemocratische partij werd bij de verkiezingen de grootste, maar kreeg wel een historisch laag aantal stemmen.

Geen van de Deense partijen heeft een meerderheid behaald bij de verkiezingen van dinsdag. Het is in het land gebruikelijk dat er dan wordt gekeken naar de politieke blokken, maar ook het linker- en het rechterblok werden niet groot genoeg. Dat betekent dat de partij Moderaterne (Gematigden) van Lars Løkke Rasmussen met zijn 14 van de 179 zetels een cruciale rol speelt.

De sociaaldemocraten behaalden met 38 zetels hun slechtste verkiezingsuitslag in ruim 120 jaar. Voor een meerderheid zijn 90 zetels nodig.

Frederiksen heeft het ontslag van haar huidige regering ingediend. Dat is gebruikelijk na de verkiezingen.