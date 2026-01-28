Koning Frederik hamert op eenheid tijdens staatsbanket

Eenheid is de grootste kracht in onzekere tijden. Dat zei de Deense koning Frederik dinsdagavond tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van het staatsbanket in Estland. Volgens de vorst mag vrijheid nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd.

“Door de oorlog in Oekraïne laat een oude dreiging weer van zich horen. Dat weet u als geen ander”, zei Frederik tegen de Estse president Alar Karis. “U bevindt zich geografisch gezien in de frontlinie, maar u staat er niet alleen voor. Eenheid is onze grootste kracht.” Dat geldt volgens de koning niet alleen binnen de EU en de NAVO, maar ook in de Noordse-Baltische samenwerking NB8, waar Estland dit jaar de leiding over heeft.

Frederik sprak zijn speech uit in het Deens, net zoals Karis daarvoor in het Ests sprak. “We spreken vanavond allebei in onze moedertaal. Dat is geen toeval. Taal betekent iets voor jullie en voor ons. Onze nationale taal is een deel van onze identiteit, cultuur en geschiedenis”, stipte de koning aan. “Of het nu in een toespraak, schriftelijk of in een kinderliedje is, taal is een deel van wie we zijn en waar we thuishoren.”

De vorst haalde herinneringen op aan een Ests kinderliedje, waarvan hij de woorden echter niet meer wist. “Helga, mijn Estse nanny, zong voor me in haar moedertaal en gaf zo flarden van haar geboorteland door, waaruit ze als kind was gevlucht in verband met de Tweede Wereldoorlog.”

“Het liedje uit mijn kindertijd werd in mijn jeugd gevolgd door vriendschappen met Estse studenten aan de Universiteit van Aarhus”, vervolgde Frederik over zijn persoonlijke band met Estland. “Ze waren op uitwisseling in Denemarken en samen bespraken we de pas verworven onafhankelijkheid van Estland en de vele binnenlandse en buitenlandse beleidsuitdagingen die voor ons lagen.”