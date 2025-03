Koning Frederik heeft ‘diepe liefde’ voor Frankrijk

Koning Frederik van Denemarken heeft maandag op de eerste dag van het staatsbezoek aan Frankrijk onderstreept hoe belangrijk het land voor hem is. Mede omdat zijn vader prins Henrik van Franse afkomst was, betekent Frankrijk veel voor hem, zei de vorst tijdens zijn speech voorafgaand aan het staatsbanket.

“De elegantie, culturele rijkdom en het erfgoed van Frankrijk blijven mij – en vele andere Denen – fascineren”, stelde Frederik. “Mijn band met Frankrijk is natuurlijk ook van heel persoonlijke aard. Mijn vader, prins Henrik, heeft zijn diepe liefde voor Frankrijk aan mij doorgegeven, en die is sindsdien alleen maar gegroeid.”

De koning haalde onder meer zijn tijd op een kostschool in Normandië aan. Hij heeft er “vele onuitwisbare herinneringen” aan overgehouden en “strenge discipline ervaren – en overleefd”. Ook heeft Frederik “vele goede herinneringen aan een rustigere tijd op de Deense ambassade in Parijs enkele jaren later”. “Mijn familie heeft diepe wortels in Frankrijk, en we koesteren die elke keer als we ons huis in het pittoreske departement Lot bezoeken, waar we nieuwe herinneringen creëren.”

De Deense koninklijke familie heeft een vakantieresidentie in de regio Cahors, in het zuiden van Frankrijk.